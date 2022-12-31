"Містяни" обрали команди, з якими проведуть товариські матчі під час зимової паузи.

Олександрія проведе п'ять контрольних матчів на навчально-тренувальному зборі у Туреччині, повідомляє офіційний сайт "містян".

Олександрія розпочала роботу над зимовими трансферами

Перший поєдинок відбудеться 23 січня проти польського клубу Заглембе, який посідає у своєму чемпіонаті 14-ту сходинку. На 26 січня заплановано спаринг проти Гурніка (однак не уточнюється якого – зі Забже чи Ленчна). Наступного дня суперником команда Юрія Гури буде бронзовий призер чемпіонату Косова – Балкани.

В останній день січня олександрійці зіграють одразу два матчі – проти Каспія (8-ма сходинка казахської першості) та Вайле (останнє місце чемпіонату Данії).

Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла шостою, маючи в активі 26 пунктів. Відставання від п'ятого місця складає 7 очок.

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