"За словами Ротаня, розпочалися перемовини лише зараз на фініші сезону. Але прошу вас не сприймати цю інформацію, що Ротань чи Олександрія розглядають можливість пролонгації. Дуже мінімальні шанси.

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По відчуттях і по тій інформації, якою я володію, Ротань залишиться в Олександрії лише за однієї умови – якщо клуб виграє чемпіонство.

З великою долею ймовірністю наступником Ротаня буде Олексій Антонов, нинішній асистент Руслана Петровича. І сам Ротань бачить його своїм наступником. Це вже схвалена кандидатура у випадку відходу Руслана Петровича", – розповів Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, після 27-ми турів Олександрія у турнірній таблиці УПЛ йде на другій сходинці, відстаючи від Динамо на 5 очок (у "містян" є гра в запасі). Попереду у команди Ротаня матчі проти Карпат, Вереса та Чорноморця.

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