Олександрія поступово визначаються із гравцями, які не виступатимуть за команду після зимової перерви.

Грицук та Довгий опинились у списку тих гравців, яких Олександрія планує позбутись у зимове трансферне вікно, інформує Footboom.

Шаран анонсував відхід одразу п'яти гравців із Олександрії взимку

Раніше наставник Олександрії Володимир Шаран оголосив, що команду покинуть одразу п'ятеро гравців, а клуб візьме курс на омолодження складу. Додамо, що і Довгий, і Грицук є ветеранами Олександрії. Грицук перебуває у команді з 2012 року, відіграв у 232 матчах та відзначився 42 голами та 33 асистами, а Довгий провів 112 ігор, у яких записав до свого активу 7 голів та 2 асисти.

Зазначимо, що Олександрія посідає восьме місце у чемпіонаті України, маючи 16 очок у активі.

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