Олександрія визначилась із місцем проведення домашнього поєдинку з Колосом, – ЗМІ
14:59 - Читать на русском
Олександрія тимчасово змушена покинути рідний стадіон у однойменному місті.
Поєдинок 25-го туру УПЛ Олександрія – Колос відбудеться на стадіоні Зірка у Кропивницькому, повідомляє meta-ratings.
Олександрія розпочала продаж газону стадіону Ніка – придбати може кожен
Це зумовлено тим, що на стадіоні КСК Ніка – рідній арені Олександрії – проводиться заміна газону. Цікаво, що частинку старого покриття може придбати кожен бажаючий.
До слова, КСК Ніка був відкритий у 1998-му році, арена вміщує близько 7 тисяч осіб.
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