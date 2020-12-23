"Містяни" у своїх соціальних мережах провели опитування серед уболівальників та визначили, хто отримає звання найкращого гравця поточного року.

Олександрія визначилась з іменами двох гравців, які покинуть клуб взимку, – ЗМІ

Як інформує офіційний сайт Олександрії, переможцем у голосуванні став Кирило Ковалець. Цікаво, що півзахисник вдруге поспіль здобув цю нагороду – він ставав найкращим і в 2019-му. У трійці лідерів також опинилися хавбеки Євген Банада та Валерій Лучкевич.

До слова, у поточному сезоні УПЛ Ковалець провів 9 поєдинків за "жовто-чорних" та віддав чотири асисти. Його Олександрія на зимову паузу пішла восьмою з 16 очками в активі.

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