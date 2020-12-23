Олександрія визначила найкращого гравця року – переможець здобув звання вдруге поспіль
Олександрійський клуб підбив підсумки 2020 року.
"Містяни" у своїх соціальних мережах провели опитування серед уболівальників та визначили, хто отримає звання найкращого гравця поточного року.
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Як інформує офіційний сайт Олександрії, переможцем у голосуванні став Кирило Ковалець. Цікаво, що півзахисник вдруге поспіль здобув цю нагороду – він ставав найкращим і в 2019-му. У трійці лідерів також опинилися хавбеки Євген Банада та Валерій Лучкевич.
До слова, у поточному сезоні УПЛ Ковалець провів 9 поєдинків за "жовто-чорних" та віддав чотири асисти. Його Олександрія на зимову паузу пішла восьмою з 16 очками в активі.
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