Бразильський вінгер, який цього сезону, імовірно, вже не зіграє за клуб через травму спини, буде виставлений на трансфер, повідомляє INSIDE UPL. Олександрія залучить Беззеру до матчів кваліфікації єврокубків, щоб показати його на міжнародній арені та зацікавити потенційних покупців.

Олександрія ризикує залишитись без зірки на кінцівку сезону – Бурбас розкрив деталі

"Містяни" планують отримати за бразильця суму від трьох мільйонів євро, в такому випадку трансфер Беззери стане рекордним в історії клубу. Наразі немає конкретних команд, які цікавляться півзахисником, проте очікується, що пропозиції з'являться після ігор Олександрії в єврокубках.

До слова, цього сезону Хуан Беззера провів 26 матчів за клуб, забив 6 голів та віддав 5 асистів. Контракт 22-річного гравця розрахований до 30 червня 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість бразильця в півтора мільйона євро.

Олександрія втримала перемогу над Ворсклою, забивши тричі за тайм – дубль Цари погіршив шанси полтавців на виживання