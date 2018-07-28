Олександрія вирвала перемогу в Зорі

В матчі 2 туру УПЛ Олександрія на останніх хвилинах здобула перемогу над Зорею.

В першому таймі команди мали напівмоменти, хоча Олександрія атакувала трохи гостріше. Непогані шанси були в Банади та Поляруса, а удар Сітала під поперечку витягнув Махарадзе. В Зорі непогано зі штрафного пробивав Чеберко, проте Паньків вдало діяв в цьому епізоді.

Другий тайм розпочався з моменту Поляруса, який замість удару по воротах головою скидав на набігаючого партнера вздовж воріт. Найнебезпечніший момент мав Грицук, який після скидки Пономара пробивав ножицями, однак трохи невлучно. І все таки олександрійцям вдалось вирвати перемогу: після навісу Грицука Банада виграв боротьбу на другому поверсі і головою переправив м'яч у ворота. Слід відзначити, що останні 10 хвилин Зоря догравала матч у меншості, оскільки Громов отримав пошкодження і не зміг продовжити гру, а усі заміни були вже використані.

Таким чином Олександрія набрала 6 очок у 2 іграх і стала лідером чемпіонату, тоді як Зоря з 3 пунктами посідає 6 позицію.

Чемпіонат України 2018/19, 2 тур

Олександрія – Зоря – 1:0

Гол: Банада, 85