Після вильоту з Кубка України Поліссю необхідно максимально зосередитися на заключних поєдинках УПЛ, адже конкуренти активно тиснуть, а безпрограшна серія "вовків" у чемпіонаті складає вже 5 матчів поспіль. Минулого тижня Олександрія вперше за 6 років змогла гарантувати собі медалі вітчизняної першості, адже разом із Динамо та Шахтарем продовжує з’ясовувати, хто які місця посяде за підсумками цього сезону УПЛ. Однак, щоб містяни могли написати нову сторінку своєї історії та завоювати срібло, їм потрібно перемагати, аби відірватися від Шахтаря.

Ворскла розписала нічию з Колосом – скасований гол залишив полтавців у зоні вильоту

Вже на 8-й хвилині матчу вболівальники стали свідками інтригуючого моменту: Сарапій у штрафному майданчику зачепив ногу Кравченка, і Балакін, який перебував поруч з епізодом, вказав на позначку. Однак після перегляду VAR Балакін скасував своє попереднє рішення.

На екваторі першого тайму Калюжний зазнав розсічення внаслідок зіткнення. Однак уже за мить саме "супер Іван" відкрив рахунок: Цара на лівому фланзі обігрався з Мартинюком і прострілив на вільного Калюжного, який пробив по воротах – м'яч рикошетом від Кудрика та стійки опинився в сітці – 0:1!

Вже згодом затяжна атака господарів завершилась голом. Назаренко навісив у центр штрафного майданчика, де Гуцуляк спробував пробити, однак після рикошету від Шабанова м’яч опинився у Батісти. Форвард з меж воротарського майданчика переправив круглого у сітку – Полісся зрівнює рахунок.

Другий тайм поєдинку ознаменувався цікавим епізодом. Друге протиборство з Царою завершилося для Майсурадзе другою жовтою карткою, що перетворилася на вилучення. Таким чином, Полісся залишилось вдесятьох. Попри чисельну перевагу Олександрії, саме підопічні Ашура мали хороший момент, але Єрмаков зробив сейв після удару Батісти під час виходу сам на сам.

Олександрія довго не могла скористатися перевагою, однак на 78-й хвилині це вдалося. Затяжна атака гостей, у якій Кравченко подав на дальню, а Цара коліном переправив м'яч точно у дальній кут – 1:2!

Олександрія зупинилася на двох забитих м'ячах. Наразі підопічні Ротаня посідають друге місце з 63 очками, а от Полісся – четверте з 43 балами.

Зоря на виїзді вигризла нічию з ЛНЗ – автогол екс-захисника Динамо не врятував Григорчука і Ко від чергового фіаско