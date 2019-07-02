Олександрія вирвала перемогу над Дуйсбургом у спарингу

Олександрія обіграла Дуйсбург у товариському матчі.
Товариські матчі
Олександрія – Дуйсбург – 2:1
Голи: Прокопчук, 84, Шастал, 85 – ?, 64
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Перший тайм звітного поєдинку не подарував забитих голів. Після перерви Дуйсбург відкрив рахунок. Після стрімкої контратаки німці добре розпорядилися м'ячем. Перший удар воротар Олександрії парирував, але з добиванням не впорався.
Вирвати перемогу підопічні Володимира Шарана змогли наприкінці матчу. Спочатку Кирило Прокопчук після чудового скидання від партнера метрів з одинадцяти ефектно пробив у дев'ятку, а всього через хвилину Дмитро Шастал скористався дезорієнтацією захисників команди гостей і забив переможний м'яч.
Нагадаємо, в минулому сезоні УПЛ олександрійці завоювали бронзові нагороди турніру і зіграють у груповому етапі Ліги Європи.
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