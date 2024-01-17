Захисник Васко да Гама Зе Вітор зацікавив Олександрію, але український клуб все ж не пішов на підписання гравця.

Журналіст Ендрю Тодос у своєму Telegram-каналі повідомив, що Олександрія зацікавилась у підписанні 21-річного захисника Зе Вітора. Клуб навіть встиг зробити офіційну пропозицію.

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Проте пізніше спортивний директор Олександрії Олександр Марков зізнався, що клуб відмовився від трансферу: "Дійсно, довго вели цього бразильця, але в результаті відмовилися ще понад місяць тому. Є хороші якості, але опція викупу була б велика. Плюс 21 рік, бразилець, зійшлися на тому, що потрібен варіант на "тут і зараз".

Зазначимо, що Зе Вітор є вихованцем Васко да Гама, а в поточному сезоні провів за команду 18 матчів, відзначившись 1 асистом.

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