"Олександрія вибралася з психологічної ями": Шаран – про підготовку до матчу плей-офф УПЛ за Лігу Європи проти Маріуполя

"Трохи турбує той факт, що у боротьбі за місце у Лізі Європи багато хто вважає Олександрію фаворитом. Адже не завжди фаворити перемагають, і це потрібно враховувати.

Олександрія – Маріуполь: Шаран задоволений поверненням вболівальників на трибуни перед плей-офф за Лігу Європи

Маріуполь – команда досить хорошого рівня. Просто так склалося, що багато фахівців дивляться лише на місце кожної з команд в турнірній таблиці, за яким і оцінюють можливості, зважують шанси суперників. Я вважаю, що на даному етапі ми вже вибралися з психологічної ями, і настрій у нас чудовий. Це дозволяє футболістам нашої команди виходити на поле і розраховувати на перемогу. Тим більше, що у цьому поєдинку на трибунах олександрійського стадіону вже будуть вболівальники.

Щодо лазарету команди... Сітало і Шастал після отримання ушкоджень працюють індивідуально. Але якщо обом і не вдасться вийти на поле – у нас є ким їх замінити. А ось хто точно не зможе зіграти через проблеми зі здоров'ям – то це Вантух. Всі інші в строю", – сказав Шаран у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, матч Олександрія – Маруполь відбудеться вже сьогодні, 25 липня, початок о 19:30. Переможець вийде у фінал, де зможе поборотися за право зіграти в кваліфікації Ліги Європи.

Олександрія – Маріуполь: анонс матчу плей-офф УПЛ