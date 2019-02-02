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Олександрія в драматичному та гольовому матчі вирвала перемогу у Вардара

19:37 264 Читать на русском
Олександрія в драматичному та гольовому матчі вирвала перемогу у Вардара
Олександрія в драматичному та гольовому матчі вирвала перемогу у Вардара

Олександрія здобула мінімальну перемогу у спарингу з Вардаром. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Олександрія – Вардар – 3:2

Голи: Шастал (4), Сітало (47), Полярус (83) – Міцевські (53), Ліра (67)

Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКА

Підопічні Шарана класно розпочали матч – вже на 4-й хвилині Шастал відкрив рахунок. На початку другого тайму Сітало подвоїв перевагу Олександрії. Після цього команда "сіла", через що ледве не втратила перемогу. Міцевскі та Ліра зрівняли рахунок, але Полярус наприкінці поєдинку подарував своїй команді перемогу.

Теги
Олександрія Олександрія Вардар Вардар
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