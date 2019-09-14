Олександрія здобула впевнену перемогу над СК Дніпро-1 та вийшла на друге місце в УПЛ

В рамках матчу-відкриття 7-го туру УПЛ Олександрія завдяки голам Олексія Довгого та Артема Сітала легко переграла СК Дніпро-1 (2:0).

Перший тайм зустрічі пройшов за повного контролю гри з боку Олександрії. Підопічні Володимира Шарана зі стартовим свистком накрили суперника високим пресингом, регулярно змушуючи його помилятися на власній половині поля. СК Дніпро-1 не мав жодного моменту чи бодай якогось удару; все, що вдалося створити підопічним Дмитра Михайленка до перерви – це низка стандартів та кросів без загострення. Господарі ж мали не один шанс для взяття воріт Юрчука.

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Олександрія особливо сильно працювала на флангах, звідки йшли численні подачі – враховуючи той факт, що всі підбирання залишалися за "жовто-чорними", це було доволі неприємно для гостей. На 6-й хвилині один з навісів міг завершитись курйозним голом, адже м'яч летів точно за комірець голкіперу, однак Юрчук перевів його над поперечкою. На 19-20-й хвилинах моменти підопічних Шарана стали акцентованішими: спочатку Юрчуку довелося ловити сферу після відскоку від Дубри, а потім Довгий двічі пробив по воротах – спочатку з дистанції, а потім з кутового. В обох випадках Олексію забракло точності.

На 25-й голом з лівого краю штрафного міг відзначитись Безбородько, однак Денис примудрився влучити у опорну ногу. Втім, вже за хвилину олександрійці створили найкращий момент у першому таймі – це Банада з кількох метрів замкнув подачу Шастала з правого флангу, однак Юрчук перевів м'яч у каркас воріт. На 33-й же Банада спочатку пробив з гострого кута під поперечину (голкіпер парирував), а потім на лічену мить не встиг на скидку з кутового в район дальньої стійки. Останнім атакувальним епізодом із осмисленим завершенням став неточний постріл Мірошниченка метрів з 25-ти – після цього СК Дніпро-1 зумів вирівняти гру, закривши зони на власній половині поля.

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На перерву команди пішли за нулів на табло, але у другому таймі вони горіли недовго. Олександрія одразу побігла уперед, створивши перший момент вже на 48-й хвилині – це Шастал вистрілив метрів з 11-ти, замкнувши простріл Міррошниченка, але м'яч відправився вище воріт. На 51-й же кутовий біля воріт СК Дніпро-1 завершився ударом Бухала у поперечину.

Жодної гостроти у відповідь підопічні Дмитра Михайленка не організовували, тому на 54-й хвилині господарі цілком справедливо відкрили рахунок. Помічником у цій справі став центрбек дніпровців Лопирьонок, який скинув подачу з правого флангу точно на ногу Довгого – Олексію залишалося тільки розстріляти ворота, що той і зробив. 1:0!

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На декілька хвилин здалося, що СК Дніпро-1 прокинувся. Гості провели низку рейдів по флангах з перспективними кросами й загалом більше тримали м'яч, а на 60-й хвилині навіть могли зрівняти рахунок – це Куліш пробивав з кількох метрів, замкаючи простріл, однак вийшло занадто слабко. Втім, Олександрія швидко повернула ініціативу та якість гри: якщо на 57-й хвилині удар Шастала з-за меж штрафного пролетів значно вище воріт, то прохід Ковальця на 65-й завершився більш акцентованим пострілом метрів з 25-ти під праву стійку – на жаль для господарів, йому забракло сили.

Дмитро Михайленко не витримав, кинувши у бій Супрягу з Булецею, однак моментального ефекту його корективи не принесли. Більше того: Олександрія суттєво додала в гостроті й ледь не подвоїла перевагу на 76-й хвилині, завершивши класну атаку переведенням м'яча на правий край штрафного під удар самотньому Безбородьку – Юрчук врятував СК Дніпро-1. Натяків гості не зрозуміли, тому на 77-й прилетів дуже логічний другий гол: Сітало отримав проникнув передачу на лівий край карного майданчика, хитнув захисника та потужно пробив під поперечину – 2:0!

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В ендшпілі матчу СК Дніпро-1 більше атакував, а Олександрія намагалася ловити суперника на контратаках. Найбільш цікавими епізодами в останніх хвилинах зустрічі став неточний постріл Ковальця з-за меж карного майданчика та такий же невдалий постріл Кравченка зі штрафного метрів з 20-ти. Крім того, на 90-й з дальньої дистанції пробивав Булеца, але Паньків спокійно спіймав м'яч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Олександрії.

Таким чином, Олександрія набрала 12 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці. СК Дніпро-1, маючи у активі лише 8 залікових балів, залишився на шостому місці – втім, конкуренти обох команд свої матчі зіграють пізніше.

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