Олександрія у неймовірному матчі поступилась команді з третього дивізіону Німеччини – відео голів та огляд матчу

Олександрія у першому матчі літнього збору не змогла впоратись із німецьким Юрдінгеном. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Товариські матчі

Юрдінген – Олександрія – 4:3

Голи: 33, Байстер, 56, Пік, 66, 71 – Довгий, 5, Безбородько, 6, Задерака, 82

Олександрія оголосила про трансфер Лучкевича

Олександрія у першому матчі літнього збору в Нідерландах зустрілась із представником 3 дивізіону Німеччини Юрдінгеном. Підопічні Володимира Шарана жваво розпочали поєдинок, забивши 2 швидкі голи зусиллями Олексія Довгого та Дениса Безбородька, але потім німці здійснили феєричний камбек, на який "жовто-чорні" відповіли лише влучним ударом Максима Задераки.

У наступному матчі Олександрія зустрінеться з Андерлехтом, за який виступає Євген Макаренко.

"Додому не приїжджав через війну". Уродженця Луганська відшукали в Іспанії і запросили в збірну України