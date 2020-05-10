Олександрія цікавилась вінгером з Бундесліги

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про інтерес до представника німецького чемпіонату.

"Одного разу ми цікавилися Тодором Нєдєлєвим з пловдівського Ботева (найкращий бомбардир і один з найкращих асистентів команди – прим.). Хороший футболіст, але коли ми дізналися, що він належить Майнцу, який за нього платив майже три мільйони євро...

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Він там побув недовго, потім його віддавали в оренду. Але було видно, що футболіст цього вартий, хоча йому вже 27 років. Я розмовляв з нашими друзями з Болгарії, і з тренером розмовляв. Вони сказали, що це хороший футболіст, але він перебуває в оренді. Проте його вартість – нереальні гроші, навіть щоб взяти його в оренду. Хоча я не скажу, що зарплати в Болгарії вищі, аніж в Україні", – сказав Шаран в інтерв'ю виданню Football.ua.

Нагадаємо, Нєдєлєв – вихованець Ботева. У січні 2014 року перейшов у німецький Майнц за 2,8 млн євро. Грав в оренді за рідний клуб. Після завершення контракту з представником Бундесліги в липні 2017 року повернувся у Ботев. Transfermarkt оцінює 27-річного вінгера в 1,6 млн євро.

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