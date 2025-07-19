Поєдинок між Поліссям та андоррською Санта-Коломою розсудить бригада арбітрів з Данії. Головним суддею призначений 28-річний Якоб Карлсен, який в минулому сезоні працював на матчах Юнацької ліги УЄФА. Помічниками Карлсена будуть Денніс Расмуссен та Мартін Маркус. Функції четвертого арбітра виконуватиме Міккель Реддер.

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Полісся зіграє свій перший офіційний матч сезону 2025/26 на арені Татран в словацькому Прешові. Гра відбудеться 24 липня, початок о – 20:00 за київським часом.

На матч Олександрії проти сербського Партизана призначена бригада арбітрів з Естонії на чолі з Йоонасом Яановіцем, який вперше обслуговуватиме поєдинок міжнародного турніру. Асистентами головного арбітра будуть Арон Хярсінг та Вейко Митсник. Четвертим арбітром працюватиме Крісто Кюлльястінен.

Нагадаємо, що матч між перший матч між Олександрією та Партизаном відбудеться 24 липня на стадіоні ГКС Катовіце у Польщі. Початок гри о 20:00 за київським часом.

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