Шахтар епічно втратив перемогу над Олександрією – "гірники" побили рекорд Лобановського, бенефіс Тете і Соломона

Олександрія вирвала нічию у Шахтаря в рамках 32-го туру УПЛ. Звіт про матч Олександрія – Шахтар читайте на "Футбол 24".

Звітна зустріч вже не мала жодного турнірного значення для обох суперників. Олександрія забронювала за собою 5-му сходинку і вже готується до поєдинку плей-офф УПЛ за Лігу Європи проти Маріуполя, а Шахтар уже у статусі чемпіона продовжує підтримувати форму перед дограванням ще нинішнього сезону другого за рангом єврокубка.

Луїш Каштру знову дав шанс проявити себе молодим: у старті вийшли Трубін, Сікан, Тете, Соломон, Піхальонок, Бондаренко. Відзначимо першу появу на полі після важкої травми Валерія Бондаря. Але навіть такі експерименти "гірників" не дуже допомогли команді Володимира Шарана. Хоча перший небезпечний момент створила Олександрія. Третьяков отримав передачу праворуч від свого партнера, але, перебуваючи вже у штрафному Шахтаря і практично без опіки захисників, пробив дуже неточно – вище і в бік від воріт. Ще через три хвилини після передачі з лівого флангу Безбородько головою забив гол, але боковий арбітр підняв прапорець і зафіксував офсайд.

Схоже, донеччани затямили, що з господарями не варто жартувати і поступово перемістили гру до протилежних воріт. Найбільше виділялися Тете і Соломон. Саме вони і створили перший гол. Бразилець сам розігнав атаку, обігрався з ізраїльським легіонером і вже з меж штрафного правою ногою поклав м'яч точно в лівий кут воріт – 1:0. Через якихось 10 хвилин Шахтар подвоїв свою перевагу: "гірники" заробили штрафний удар метрів за 20 від воріт, удар взявся виконувати Соломон і розкішним ударом увігнав м'яч у верхній кут. Ще до перерви рахунок міг стати розгромним, але Сікан не використав момент, який для нього створили Маркос Антоніо і Тете.

Другий тайм видався набагато біднішим на події. Шахтар продовжував більше тримати м'яч та атакувати. Олександрія більше оборонялася і провела кілька небезпечних контрвипадів. Відзначимо, що темп гри збили часті зупинки: стало значно більше порушень правил, а тренери почали проводити заміни. Ближче до кінця матчу команди обмінялися "уколами": перспективний прохід Ковальця зупинив Вітао, а удару Маркоса Антоніо з лінії штрафного забракло точності.

Господарі зуміли перевернути сценарій зустрічі вже перед самісіньким фінальним свистком, забивши двічі за три хвилини. Спочатку відзначився Олексій Довгий, а врятував Олександрію від поразки Євген Банада.

Фінальний свисток зафіксував дуже нелогічну нічию. Чемпіонство Шахтаря – факт давно відомий. Тепер же можна офіційно зафіксувати ще одне знакове досягнень донецької команди. "Гірники" встановили новий показник відриву від другого місця – 23 очки, перевершивши рекорд Динамо Валерія Лобановського (18).