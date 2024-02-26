Олександрія приймає Шахтар в рамках 18 туру УПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Старт матчу Олександрія – Шахтар був запланований на 13:00, але через повітряну тривогу поєдинок розпочнеться пізніше. Дивитися гру онлайн можна на різних платформах зі списку UPL.TV.

Шахтар раніше за інші українські команди вийшов з відпустки та встиг вилетіти з Ліги Європи від Марселя. "Гірники" відстають від лідера УПЛ на 6 очок, маючи три гри в запасі. Олександрія розташовується в нижній частині таблиці.

Олександрія – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Стартові склади команд

Олександрія: Шевченко, Ковалець, Калітвінцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Мартинюк, Калюжний, Кампуш, Копина, Михайленко.

Запасні: Довгий, Кулаковський, Білошевський, Бєляєв, Скорко, Джевані, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий, Де, Єрмаков.

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Енігалду.

Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Швед, Гочолеішвілі, Сікан, Азаров, Цуканов, Міроші, Назарина, Невертон, Ракицький.