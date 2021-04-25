Кілька тижнів тому цей матч отримав би статус центрального в УПЛ, але нині поєдинок між Олександрією та Шахтарем практично не має сенсу. Обидві команди залишились без турнірних завдань: "гірники" після поразки від Динамо в Класичному програли чемпіонство, а срібло при перевазі над Зорею в сім очок та легшому календарі втратити майже нереально – "жовто-чорні" ж не зможуть потрапити у єврокубки через УПЛ, а битву за фінал Кубка вони програли посеред тижня.

Олександрія влаштує грандіозну чистку – 7 лідерів у зоні ризику, вже є кандидат, який замінить Шарана

Навіть тренери можуть розслабитись – Луїша Каштру з великою ймовірністю змінить Роберто Де Дзербі, а навколо Володимира Шарана занадто багато чуток про відставку по завершенні сезону. При цьому разом з ним клуб можуть покинути і купа лідерів Олександрії. Єдиною мотивацією для обох колективів є бажання припинити серію невдач – "жовто-чорні" програли чотири матчі УПЛ поспіль і вилетіли з Кубка, а "помаранчево-чорні" настільки безвольно поступилися у Класичному, що необхідна якась реабілітація.

З іншого боку, на обидві команди нічого не тисне, а це означає, що вболівальники можуть сподіватися на веселий поєдинок. Благо, Олександрія вміє грати проти Шахтаря: у трьох з чотирьох останніх зустрічей підопічні Володимира Шарана відбирали очки (2:2, 1:1), а у чемпіонському для "гірників" матчі влітку 2020-го вони влаштували перестрілку – 2:3. Ця команда уособлює все, що не любить і чого боїться нинішній Шахтар – олександрійці вміло закриваються й зводять гру до великої кількості подач, стандартів і єдиноборств. Щоб бити такого суперника, потрібно проявити характер, підняти темп і вигадати щось нестандартне на чужій третині, однак з цим у колективу Луїша Каштру великі проблеми.

Гецко знайшов масний плюс для Шахтаря у проваленому "гірниками" сезоні

Головним недоліком донеччан, окрім налаштування на матчі УПЛ, варто назвати саме відсутність гнучкості в атакувальній роботі. Без Ісмаїлі й Тайсона "гірники" стали рідше вриватись у штрафний і стали віддавати не такі хороші передачі – поки що тільки Марлос ефективно просуває м'яч на останній третині, однак йому вже не вистачає темпу й варіантів обіграшу. Це позначилось і на результативності Мораєса, якого тепер теж немає – форвард зазнав травми коліна й вилетів на півроку. Негаразди з дистрибуцією Шахтар намагається компенсувати дриблінгом Тете й Соломона, але у матчах проти закритих команд його замало.

В обороні ж Шахтар виглядає просто жахливо, а нині ще й вилетів Матвієнко. Навіть Львів забив цьому захисту три голи. Це – хороший сигнал для Олександрії, але здатність скористатися цими проблемами викликає великий сумнів. По-перше, у попередніх матчах "жовто-чорні" виглядали надзвичайно бідно в креативній роботі, а по-друге – команда втомилася фізично й морально після 120 хвилин проти Зорі в Кубку. Звісно, можна провести ротацію, однак навряд чи вона може бути широкою.

Матвієнко назвав додаткову мотивацію Олександрії у матчі з Шахтарем

Кадрова ситуація

Травмовані: Мораєс, Коноплянка, Ісмаїлі (Шахтар)

Дискваліфіковані: Матвієнко, Майкон (Шахтар)

Відсутні з інших причин: Бондаренко (умови оренди) – Алан Патрік (не потрапив у заявку)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Шахтар

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Вантух – Гречишкін – Лучкевич, Ковалець, Банада, Третьяков – Сітало

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Кривцов, Корнієнко – Степаненко – Тете, Марлос, Антоніо, Соломон – Дентінь.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Як показав матч проти Динамо, олександрійці здатні якісно закритись і тримати необхідний результат максимально довго. Щоб подолати оборонні мури "жовто-чорних", необхідно підтримувати дуже високий темп, не втрачати м'яч і шукати тонкі варіанти для передач – в обороні ж необхідно обмежити кількість стандартів. Чи може так Шахтар? Звісно, що так, але теоретично. На практиці ж підопічні Луїша Каштру мають проблеми в організації, а про мотивацію на УПЛ з боку бразильців взагалі краще промовчати. Якщо команда на Динамо не налаштувалася, то що говорити про зустріч без турнірного значення?

"Я задоволений, що пішов": Тайсон – про конфлікт у Шахтарі, трансфер в Інтернасьйонал та подяку кумиру

Перестрілки сьогодні точно очікувати не варто, адже Олександрія занадто втомлена матчем проти Зорі. Втім, вимучити чергову нічию з "гірниками" команді Володимира Шарана цілком до снаги – благо, привізна оборона донеччан сьогодні ще й зазнала серйозних втрат. Та і про вболівальників на трибунах не варто забувати – їхня підтримка заводить господарів. Звісно, Шахтар все одно залишається фаворитом, але для перемог над такими командами, як Олександрія, звичайної переваги в класі може не вистачити.

Шахтар і шість підводних каменів, які його потопили