Олександрія – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Олександрія в рамках останнього туру УПЛ 2019/20 приймає Шахтар. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Поки Динамо, Десна та Зоря вирішують, як розподілити медалі, Олександрія та Шахтар зіграють у своє задоволення в останньому турі поточного сезону. Обидві команди не мають турнірних завдань і награють найближчий резерв, та ще й перемагають при цьому. Попередня зустріч цих колективів ледь не завершилась зривом чемпіонської вечірки донеччан у матчі з п'ятьма голами, тож сьогоднішній поєдинок має вийти цікавим.

Олександрію після двох поспіль розгромів по 1:5 та поразки від Колоса поховали заживо, а Володимира Шарана у ЗМІ вже встигли звільнити. Втім, команда зуміла втерти носа критикам, зібравшись і відібравши очки у Зорі з Динамо (по 2:2), а потім ще й ослабленим складом вигравши у Десни (1:3) – причому це був найважливіший матчі в історії чернігівців. Так, футбол олександрійців залишається простеньким, прагматичним, від оборони всім складом заради контратак та стандартів, але це працює! Той же Шахтар з великими труднощами зумів зупинити цю машину – по суті, та перемога з рахунком 3:2 була здобута на голому класі. Щоправда, сьогодні Олександрія не стане вмирати за результат, адже попереду боротьба в плей-офф УПЛ за єврокубки. Зайвих травм нікому не треба.

Шахтар після дострокового чемпіонства грає в півноги й пачками відправляє основних футболістів у нетривалі відпустки, але й це не завадило перемогти Динамо з Десною, а також відібрати очки у Зорі. В очі впадала шалена різниця у грі з бразильцями та без них – причому це стосується як досвідчених лідерів, так і юних Додо, Антоніо та Сіпріано.

Перевага "чарівників м'яча" над українською молоддю особливо сильно відчувалася в матчі з Колосом – бразильці організували два голи, в той час як Сікан запоров вихід віч-на-віч та загальмував у кількох моментах, а Мудрик, Вакула та Піхальонок просто розчинилися. Звісно, вони ще не звикли до швидкостей Шахтаря, але шанс втрачено – не факт, що в наступному сезоні випаде ще один, але сьогодні Луїшу Каштру банально немає вибору. Наші хлопці за будь-яку ціну зобов'язані скористатися новою можливістю заявити про себе.

Кадрова ситуація

Олександрія не зможе розраховувати на Андрія Запорожана, а про інших травмованих або тих, чия участь під сумнівом, прес-служба традиційно мовчить. Можемо тільки гадати на кавовій гущі. Так, Артем Сітало після легкого пошкодження з Динамо пропускав матч і зараз, вірогідно, ним не стануть ризикувати. Павла Пашаєва на два попередніх поєдинки не заявляли, а фото чи відео з тренувань клуб не надає. Про намір організувати відпочинок лідерам інформації також не було. Точно відома тільки відсутність дискваліфікованих – ось такий він, український топ-футбол.

У Шахтаря на дискваліфікацію нарвались Давіт Хочолава та Жуніор Мораєс, а у відпустку відправились Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Додо та Алан Патрік. Індивідуально тренувалися Віктор Коваленко, Євген Коноплянка та Фернандо, а Ісмаїлі хоч і бігає разом з ними, але повернеться до гри нескоро. Словом, сьогодні потрібно очікувати експериментальний склад.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Шахтар

Олександрія: Білик – Мірошніченко, Бухал, Бабогло, Вантух – Довгий – Лучкевич, Ковалець, Банада, Третьяков – Шастал

Шахтар: Трубін – Вакула, Вітао, Матвієнко, Сіпріано – Піхальонок, Майкон – Тете, Соломон, Мудрик – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Сценарій матчу, вірогідно, не буде сильно відрізнятись від того, що ми побачили в поєдинку Шахтаря проти Колоса. Молодь "гірників" буде довбати оборону господарів, а гол організує хтось із бразильців – щоправда, тепер у донеччан немає жодного топ-гравця на підсилення, крім Марлоса та, з натяжкою, Антоніо. Зустріч буде складною, а голи, вірогідно, побувають у воротах обох голкіперів.

Варто зазначити, що Володимир Шаран не є прихильником масової ротації, а з результативністю лідерів у "жовто-чорних" все супер – в останніх трьох матчах вони забивали не менше двох голів. В той же час, у всіх поєдинках навіть основа Шахтаря жахливо працювала при стандартах суперника – а для олександрійців вони є хлібом насущним. Зараз же у "гірників" повинен вийти занадто ослаблений склад.

Зрештою, досвідчені підопічні Володимира Шарана фізично потужніші за юних зірочок донеччан, що негативно позначиться на відсотку виграних єдиноборств. Сума цих фактів дозволяє зробити ризикований прогноз – Олександрія переможе Шахтар. Принаймні, для цього є всі передумови.