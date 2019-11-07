Олександрія – Сент-Етьєн: стартові склади на матч Ліги Європи

Олександрія в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи приймає Сент-Етьєн. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи Олександрія – Сент-Етьєн розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Олександрія – Сент-Етьєн: анонс матчу Ліги Європи
Стартові склади
Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бухал, Мірошніченко – Банада, Гречишкін – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Шастал
Запасні: Білик, Бабогло, Стецьков, Довгий, Безбородько, Тейшейра, Задерака
Сент-Етьєн: Рюфф'є – Дебюші, Фофана, Перрен, Колодзейчак – Буанга, Юссуф, Аолу – Норден, Беріч, Хазрі
Запасні: Мулен, Мукуді, Будебуз, Камара, Габріел Сілва, Амума, Діуссе
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