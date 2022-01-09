Фомба достроково покинув Олександрію, повідомляє офіційний сайт клубу. Малієць виступав за юнацьку команду, а за основну зіграв один поєдинок в рамках Кубка України.

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Також Олександрію покинув Ігор Кирюханцев – термін його оренди добіг кінця в грудні 2021 року. Захисник повернеться до розташування Шахтаря. Кирюханцев провів 11 матчів за команду, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Додамо, що Олександрія після першої частини сезону посідає шосте місце в чемпіонаті, маючи в активі 26 очок.

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