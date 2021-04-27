Клуб з Олександрії пішов на дещо несподіваний для українського футбол крок.

КСК Ніка закрили на заплановану реконструкцію 26 квітня після переможного поєдинку з Шахтарем (2:0). Олександрія планує змінити газон, а старе покриття вирішила продати вболівальникам.

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Як інформує офіційний сайт "жовто-чорних", найменшу частину футбольного газону (0,00001%) можна придбати лише за 99 гривень. Покупець отримає ще й іменний сертифікат, який засвідчуватиме право власності та зафіксовані технічні характеристики (площа, розташування, рік закладання та останній матч перед реконструкцією).

До слова, КСК Ніка був відкритий у 1998-му році, арена вміщує близько 7 тисяч осіб.

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