Олександрія перемогла Андерлехт в контрольному матчі

У рамках передсезонної підготовки Олександрія переграла Андерлехт.

Товариські матчі

Андерлехт – Олександрія – 1:2

Голи: ? – Ковалець, Безбородько

Склад Олександрії: Паньків – гравець на перегляді, Бабогло, Бухав, Лучкевич – Гречишкін, Банада – Протасов, Ковалець, Задерака – Сітало

Динамо програло Поліссю – потенційний новачок Матар віддав гольовий пас і втратив безліч моментів

Олександрія та Андерлехт не змогли виявити сильнішого у контрольному матчі. Команди проводили достатньо рівний перший тайм, і Андерлехт відкрив рахунок з пенальті. Втім, ще до перерви Ковалець зрівняв рахунок. В другому таймі команди мали кілька нагод, однак матч так і завершився нічиєю.