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Олександрія перемогла Андерлехт в контрольному матчі

21:28 162 Читать на русском
Олександрія перемогла Андерлехт в контрольному матчі
Олександрія на тренувальному зборі / твіттер ФК Олександрія

У рамках передсезонної підготовки Олександрія переграла Андерлехт.

Товариські матчі

Андерлехт – Олександрія – 1:2

Голи: ? – Ковалець, Безбородько

Склад Олександрії: Паньків – гравець на перегляді, Бабогло, Бухав, Лучкевич – Гречишкін, Банада – Протасов, Ковалець, Задерака – Сітало

Динамо програло Поліссю – потенційний новачок Матар віддав гольовий пас і втратив безліч моментів

Олександрія та Андерлехт не змогли виявити сильнішого у контрольному матчі. Команди проводили достатньо рівний перший тайм, і Андерлехт відкрив рахунок з пенальті. Втім, ще до перерви Ковалець зрівняв рахунок. В другому таймі команди мали кілька нагод, однак матч так і завершився нічиєю.

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14:35
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Теги
Товариські матчі Товариські матчі Кирило Ковалець Кирило Ковалець Андерлехт Андерлехт Олександрія Олександрія
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