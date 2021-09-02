Контракт півзахисника Дмитра Шастала розірваний за згодою сторін, інформує офіційний сайт клубу.

Шедевральні голи, фейл голкіпера і невдала копія Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Чорноморець – Олександрія – 2:2

Хавбек виступав за Олександрію з березня 2018 року. У футболці "жовто-чорних" Шастал провів 72 офіційних матчі, відзначився 9 голами та 6 асистами. Раніше він грав за Енергію, Полтаву і Колос.

Нагадаємо, Олександрія з 11 здобутими очками у 6 турах посідає шосту сходинку УПЛ.

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