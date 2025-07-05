Віце-чемпіон України Олександрія зазнала поразки від Рієки (1:4) під час підготовки до наступного сезону. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч.

Рієка – Олександрія – 4:1

Голи: Майсторовіч 7, Чоп 33, Гояк 83, Юріч 88 – Жота 73

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Олександрія провела свій перший матч на літніх зборах в Австрії. Підопічні Кирила Нестеренка розгромно поступилися чинному чемпіону Хорватії Рієці.

Хорватський клуб швидко заволодів перевагою, забивши два голи у першому таймі. А наприкінці матчу Рієка довела рахунок до розгромного. Єдиним м'ячем за українську команду відзначився португальський новачок "містян" Жота. Наступний спаринг Олександрія зіграє проти 7 липня проти угорського Залаегерсега.

Нагадаємо, що Олександрія розпочне свій сезон матчами другого раунду відбору Ліги конференцій. Клуб зустрінеться з переможеною командою протистояння АЕК (Ларнака, Кіпр) / Партизан (Сербія). Матчі відбудуться 24 та 31 липня.

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