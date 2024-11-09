Суперники підійшли до цього матчу, вигравши по три попередні поєдинки. Карпати перебували на п'ятому місці, а Олександрія взагалі ділила лідерство з Динамо. Команда Руслана Ротаня у домашніх матчах лише раз втратила очки (нічия з Рухом), тож справедливо була фаворитом.

Верес оголосив ультиматум Комітету арбітрів УАФ, підтримавши Полісся та Оболонь – офіційна заява

Вже на самому старті господарі могли закріпити цей статус. Безерра пройшов флангом і віддав передачу на Бєляєва. Той бив класно, але й Кемкін продемонстрував, що перебуває у воротах не для краси. Після цього в грі був певний паритет, багато боротьби, емоцій, але мало моментів.

Ключовим у першому таймі став епізод на 35-й хвилині. Черговий рейд Безерри захисники Карпат змогли зупинити лише фолом, збивши бразильця поруч зі своїм штрафним. Бити взявся Мігель Кампос, виконавши все просто чудово, – перекинув стінку так, що Кемкін не мав шансів врятувати.

Не встиг початися другий тайм, як Карпати знову пропустили. Жан Педросо необачно зіграв проти Безерри у власному штрафному – пенальті. Знову відповідальність за удар лягла на Кампоса, і той знову не підвів.

Оболонь втримала сенсаційну перемогу над ЛНЗ

Зовсім у важкій ситуації опинилися львів'яни і, якщо чесно, не дуже то й мали шанси з неї вийти. Хіба момент Стеніо можемо згадати. Натомість в Олександрії були спроби Мішньова, а Кулаков взагалі мусив забивати третій, однак чудово зіграв Кемкін. Невдовзі ж Олександр став антигероєм, коли збив Кирила Ковальця. Ще один пенальті для Кампоса, і центральний захисник господарів оформив хет-трик.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Олександрії, яка бодай тимчасово одноосібно очолила турнірну таблицю УПЛ. Карпати поки залишилися п'ятими, але можуть втратити цю позицію навіть сьогодні.