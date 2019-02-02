Олександрія розглядає можливість підписання трьох новачків

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про кадрову ситуацію у клубі.

"Залишаються травмованими Олексій Довгий, Павло Пашаєв, Владислав Леванідов і Євген Протасов. Але, сподіваюся, що на наступному зборі з хлопцями усе буде гаразд. Василь Грицук також одужує – працює в Сербії і має приєднатися до нашого табору на другому зборі в Туреччині.

Шаран незадоволений рівнем гравців, які прибувають на перегляд в Олександрію

Також маю сподівання, що скоро побачимо новачків, котрі поки врегульовують питання у своїх клубах. Ми розглядаємо трьох потенційних новачків і хочемо бачити їх у складі Олександрії", – цитує Шарана офіційний сайт клубу.

Олександрія взяла на збір двох легіонерів

До слова, раніше в Олександрію перейшли Валерій Лучкевич та Денис Дедечко, крім того, з команди Шарана у Шахтар перейшов Валерій Бондаренко.