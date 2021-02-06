Олександрія продовжує підготовку до другої половини сезону та досить легко обіграла чинного чемпіона Казахстану. Читайте звіт про матч Олександрія – Кайрат на "Футбол 24".

Товариський матч

Олександрія – Кайрат – 4:1

Голи: Шастал, Сітало, Новіков, Устименко

Перший тайм команди провели досить рівно, а от на початку другого Шастал скористався невпевненою грою голкіпера та відкрив рахунок у матчі. Подвоїв перевагу Артем Сітало, випередивши воротаря, який покинув свої володіння, прибрав захисника та знущально пробив – голкіпер навіть зачепив м'яч, але той все одно залетів у ворота.

Зоря здобула вольову перемогу в завершальному спарингу, обігравши Динамо Тбілісі

Третій м'яч олександрійців забив Новіков, який потужно пробив з лінії штрафного після непоганої контратаки. Четвертий гол також був забитий після контратаки, щоправда трохи затяжної. Втім, це не завадило Устименку закотити м'яч у порожні ворота. Кайрат же відповів красивим голом зі штрафного.

Динамо – Шкендія: українці та джокери роблять результат, але питання залишаються – стара біда не зникла, часу все менше