Журналіст Ігор Бурбас розповів про травму вінгера Олександрії Хуана Безерри, який ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

"Подейкують, що Безерра випав до кінця сезону. В минулій програмі я говорив, що він повернеться наступного туру. Після цього його стан став погіршуватись.

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Було проведено ще одне обстеження. Нібито з м’язами все ок, але з хребтом якісь там проблеми. Є ризик, що до кінця сезону він вже не зіграє в УПЛ", – поділився Бурбас у програмі BurBuzz.

Варто додати, що Безерра – не єдина втрата Олександрії наприкінці сезону. Так, у лазареті також перебувають Олександр Філіппов, Микита Шевченко та Антон Боль. У поточному сезоні Беззера провів 26 матчів за Олександрію, забив 6 голів та віддав 5 асистів.

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