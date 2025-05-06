Стало відомо, де Олександрія гратиме домашні поєдинки єврокубків у наступному сезоні.

Клуб планує проводити домашні ігри на міжнародних турнірах у Польщі. Олександрія веде перемовини з керівництвом стадіону в місті Тихи, повідомляє журналіст Віктор Вацко.

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Раніше свої єврокубкові матчі на Міському стадіоні в Тихах проводила полтавська Ворскла. Також відомо, що Динамо гратиме свої поєдинки у польському Любліні, а Шахтар розглядає проведення домашніх матчів єврокампанії сезону 2025/26 у місті Краків.

Нагадаємо, наразі Олександрія посідає другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ, що дозволяє кваліфікуватися до групового етапу Ліги Європи.

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