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Олександрія прокоментувала інформацію про інтерес до Шведа

15:17 498 Читать на русском
Олександрія прокоментувала інформацію про інтерес до Шведа
Мар'ян Швед / фото: ФК Селтік

Попри повідомлення британської преси про ймовірне повернення Мар'яна Шведа в УПЛ, ця угода буде складною для реалізації.

За інформацією шотландських ЗМІ, запросити 22-річного гравця хотіли Карпати ти Олександрія. Однак, схоже, у команді Володимира Шарана на перехід Шведа не розраховують. "Олександрія не цікавиться цим футболістом, це вигадки журналістів", – заявив спортивний директор клубу Вадим Яровий у коментарі FootBoom.

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До слова, Мар'ян після переходу в шотландський клуб лише тричі з'являвся на полі в офіційних матчах, загалом зігравши 40 хвилин. Однак цього часу вінгеру вистачило, щоб відзначитися забитим м'ячем.

Нагадаємо, сезон-2019/20 шотландської Прем'єр-ліги офіційно завершений. Селтік вдев'яте поспіль став чемпіоном, але Швед не отримав золоту медаль, оскільки не зіграв достатньої кількості матчів.

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Олександрія Олександрія Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік
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