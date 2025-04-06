Олександрія прокоментувала інформацію про інтерес до Ротаня з-за кордону – спортивний директор дав чітку відповідь
Спортивний директор Олександрії Іван Телько відреагував на чутки про те, що клуб з Саудівської Аравії зробив пропозицію головному тренеру "містян" Руслану Ротаню.
Функціонер клубу заявив, що Олександрія не отримувала пропозицій щодо свого наставника.
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"Жодної офіційної пропозиції в клуб не надходило", – сказав Телько в інтерв'ю Українському футболу.
Раніше з'явилася інформація, що тренер не має жодної офіційної пропозиції від команд УПЛ, а Олександрія також не починала перемовини про новий контракт, проте Ротанем зацікавився клуб з Саудівської Аравії.
Нагадаємо, Руслан Ротань очолив Олександрію в грудні 2022 року, його контракт з клубом розрахований до кінця поточного сезону. Наразі Олександрія під керівництвом Ротаня посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, в активі команди 50 набраних балів.
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