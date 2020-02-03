toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО АНДРІЙ ЛУНІН

Олександрія продовжила свою переможну ходу, Львів розписав нічию: спаринги клубів УПЛ

18:55 513 Читать на русском
Олександрія продовжила свою переможну ходу, Львів розписав нічию: спаринги клубів УПЛ
Тренування гравців Олександрії / Сайт клубу

Олександрія та Львів провели свої контрольні поєдинки в рамках тренувальних зборів.

Товариські матчі

Олександрія – Кайсар – 1:0

Гол: Протасов, 39

Львів – Войводина – 0:0

Команда Володимира Шарана здобула вже четверту перемогу поспіль на турецьких зборах. Черговою жертвою бронзового призера УПЛ став казахський Кайсар. Єдиний гол в активі Євгена Протасова. Хавбек Олександрії скористався хаосом у центрі штрафного майданчика суперника і заштовхав м'яч у ворота з кількох метрів. Кайсар мав кілька нагод, щоб зрівняти рахунок у другому таймі, однак захист української команди втримав свої володіння на замку – 1:0.

Олександрія зазнала невдачі у спробах підписати форварда – не підійшли навіть легіонери

Поєдинок Львова та сербської Войводини був ще "сухішим". Команди так і не спромоглися довести до пуття бодай одну зі своїх атак, тому на табло світилися закономірні нулі. Підопічні Мелікяна проведуть ще чотири спаринги в рамках підготовки до другої частини сезону.

blog_ava
Ето’О назвав найкращого футболіста, з яким йому доводилось виходити на поле
11:26
3471
Теги
Товариські матчі Зимові збори Олександрія Олександрія Львів Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
32
хв
Сампдорія
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук