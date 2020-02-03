Олександрія продовжила свою переможну ходу, Львів розписав нічию: спаринги клубів УПЛ

Олександрія та Львів провели свої контрольні поєдинки в рамках тренувальних зборів.

Товариські матчі

Олександрія – Кайсар – 1:0

Гол: Протасов, 39

Львів – Войводина – 0:0

Команда Володимира Шарана здобула вже четверту перемогу поспіль на турецьких зборах. Черговою жертвою бронзового призера УПЛ став казахський Кайсар. Єдиний гол в активі Євгена Протасова. Хавбек Олександрії скористався хаосом у центрі штрафного майданчика суперника і заштовхав м'яч у ворота з кількох метрів. Кайсар мав кілька нагод, щоб зрівняти рахунок у другому таймі, однак захист української команди втримав свої володіння на замку – 1:0.

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Поєдинок Львова та сербської Войводини був ще "сухішим". Команди так і не спромоглися довести до пуття бодай одну зі своїх атак, тому на табло світилися закономірні нулі. Підопічні Мелікяна проведуть ще чотири спаринги в рамках підготовки до другої частини сезону.