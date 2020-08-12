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Олександрія продовжила контракти з лідерами команди

17:33 - Читать на русском
Олександрія продовжила контракти з лідерами команди
Юрій Паньків / ФК Олександрія

П'ята команда УПЛ 2019/20 зберегла ключових виконавців на наступний сезон.

Голкіпер Юрій Паньків, форвард Артем Сітало та захисник Павло Пашаєв підписали нові контракти терміном на один рік. Окрім вказаних гравців, продовжать виступи за Олександрію досвідчені хавбеки Олексій Довгий та Василь Грицук. Їхні угоди розраховані на півроку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зауважимо, що Олександрія ризикує втратити Максима Третьякова, який у минулому сезоні грав за команду на правах оренди. Контракт хавбека належить словацькому ДАКу, а до Третьякова є інтерес із Чехії.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 команда Володимира Шарана посіла 5 місце в УПЛ. У плей-офф за путівку в Ліги Європи Олександрія програла Маріуполю.

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Теги
Павло Павло Пашаєв Юрій Юрій Паньків Олексій Олексій Довгий Василь Василь Грицук Олександрія Олександрія Артем Артем Сітало
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