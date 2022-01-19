Нова угода вінгера з клубом розрахована до 31 травня 2024 року, інформує офіційний сайт Олександрії.

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Зазначимо, що Третьяков виступає за олександрійців з 2019 року (сезон 2019/20 – на правах оренди) , а до цього встиг пограти за другу команду Дніпра, Металіст, Чорноморець та Дунайску Стреду зі Словаччини.

У поточному сезоні Максим провів 17 поєдинків в УПЛ, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.

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