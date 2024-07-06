Олександрія продовжила контракт із гравцем олімпійської збірної України
6 липня 06:30 - Читать на русском
Захисник Олександрії Олександр Мартинюк продовжив угоду із клубом.
Олександрія на офіційному сайті повідомила про підписання нової угоди з Олександром Мартинюком.
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Контракт із лівим захисником розрахований до 31 травня 2027 року. У минулому сезоні Мартинюк зіграв у 21 матчі за Олександрію, проте результативними діями не відзначався.
Додамо, що Мартинюк потрапив до розширеної заявки олімпійської збірної України, яка вже незабаром розпочне участь на Олімпіаді у Парижі.
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