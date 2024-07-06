Олександрія на офіційному сайті повідомила про підписання нової угоди з Олександром Мартинюком.

Ротань оголосив попередню заявку збірної України на Олімпіаду – багатьох зірок не відпустили, ще 4 треба викинути

Контракт із лівим захисником розрахований до 31 травня 2027 року. У минулому сезоні Мартинюк зіграв у 21 матчі за Олександрію, проте результативними діями не відзначався.

Додамо, що Мартинюк потрапив до розширеної заявки олімпійської збірної України, яка вже незабаром розпочне участь на Олімпіаді у Парижі.

Динамо ризикує згубити ще двох потенційних зірок – відсутність системи і несолідне ставлення ведуть до зневіри