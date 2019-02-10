Олександрія прибула на другий тренувальний збір

Олександрія, яка пішла на зимову перерву на третьому місці в українській Прем'єр-лізі, прилетіла до Туреччини на другий тренувальний збір.

"Жовто-чорні" провели перше тренування в Белеку на базі "Сусесі", повідомляє офіційний сайт Олександрії.

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Керманич команди Володимир Шаран взяв на збори 25 гравців. Перший спаринг Олександрія проведе 11 лютого. Суперником команди з Кіровоградщини буде боснійський Железнічар.

Список гравців Олександрії:

Воротарі: Паньків, Білик, Леванідов

Захисники: Микицей, Павло Пашаєв, Лучкевич, Стецьков, Цуріков, Бабогло, Шендрік, Шкіндер

Півзахисники: Дедечко, Гречишкін, Довгий, Банада, Запорожан, Полярус, Протасов, Задерака, Шастал, Дришлюк, Ковалець

Нападники: Артем Сітало, Пономар, Устименко