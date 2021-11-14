Олександрія хоче підписати півзахисника Десни Владислава Калітвінцева, повідомляє аналітик телеканалів "Футбол" Євген Кузьменко у своєму Telegram-каналі.

Захисник Шахтаря може змінити громадянство після трансферу в Росію

Чернігівці не хочуть відпускати свого лідера за безцінь і вимагають компенсацію за трансфер 28-річного гравця у сумі 500 тисяч євро.

Нагадаємо, контракт Калітвінцева з Десною розрахований до 30 червня 2023 року. Раніше повідомлялося про значну заборгованість чернігівського клубу перед своїми гравцями. У поточному сезоні Владислав провів за сіверян 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Десна впевнено обіграла Львів завдяки шедевру Калітвінцева – чернігівці перервали 5-матчеву серію без перемог