Олександрія націлилась на форварда косовської Приштини Джалена Блесу, повідомляє Telegrafi.

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За інформацією албанського видання, "містяни" зробили вже 2 пропозиції щодо трансферу 22-річного гравця. Зазначається, що перша була відхилена, а над другою клуб досі роздумує.

До слова, Блеса народився у Барселоні та має подвійне громадянство: іспанське та американське. Окрім позиції форварда, він може зіграти та на обох флангах півзахисту. Кар'єру він розпочинав на батьківщині, а згодом перейшов в англійський Ерлсі Таун (у вересні 2020-го). З липня 2022 року виступав у Косово за команди нижчих дивізіонів.

У січні 2023-го приєднався про Приштини, за яку у поточному сезоні провів 18 матчів у всіх турнірах (забив 10 голів і віддав 3 асисти). Його контракт з косоварами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 16 очок. Команда здобула у сезоні 4 перемоги, 4 нічиї і зазнала 8 поразок.

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