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Олександрія повторила фіаско Карпат і ще трьох українських команд у Європі

13:02 269 Читать на русском
Олександрія повторила фіаско Карпат і ще трьох українських команд у Європі
Олександрія повторила фіаско Карпат і ще трьох українських команд у Європі / ФК Олександрія

Олександрія завершила груповий етап Ліги Європи сезону 2019/20 без перемог. У 6-му турі "жовто-чорні" поступилися бельгійському Генту (1:2) на виїзді.

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
Денис Мірошніченко 54’
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
54’ Денис Мірошніченко

Український клуб вп'яте закінчив виступи в групі Ліги Європи без перемог, повідомляє Zbirna.com.

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До Олександрії це сумнівне досягнення підкорилося львівським Карпатам, полтавській Ворсклі, харківському Металісту та луганській Зорі. Цьогоріч жоден представник України не пройшов груповий етап турніру. Підопічні Володимира Шарана виглядали достойно, тричі зіграли внічию, але в 3-х поєдинках зазнали поразок.

До слова, київське Динамо вперше з 2011 року не вийшло з групи Ліги Європи, посівши 3-тє місце в квартеті після шведського Мальме та данського Копенгагена.

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Теги
Ліга Європи Металіст Металіст Ворскла Ворскла Зоря Зоря Карпати Карпати Олександрія Олександрія Гент - Олександрія
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