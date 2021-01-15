У табір команди повернулися захисник Дмитро Семенов і хавбек Кирило Дришлюк, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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Обидва виступали в Латвії. Семенов з березня минулого року захищав кольори Єлгави – 19 матчів без результативних дій. Чемпіон світу U-20 Дришлюк стільки ж часу провів у юрмальському Спартаксі – 25 матчів, один гол і 5 асистів.

Нагадаємо, Олександрія пішла зимувати восьмою у турнірній таблиці УПЛ. В активі команди Шарана 16 очок.

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