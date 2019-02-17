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Олександрія поступилась у спарингу Шахтарю Солігорськ

20:46 31 Читать на русском
Олександрія поступилась у спарингу Шахтарю Солігорськ
Олександрія / ФК Олександрія

Олександрія зазнала поразки в контрольному матчі з білоруським Шахтарем Солігорськ.

Товариські матчі

Олександрія – Шахтар С – 0:1

Гол: Баланович, 67

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Олександрія зустрілась у контрольному матчі з Шахтарем Солігорськ. У першому таймі обидві команди заробили вилучення на 29-й хвилині зустрічі після сутички між Артемом Полярусом та Ігорем Бурком. На 67-й хвилині Сергій Баланович забив єдиний гол у зустрічі.

Теги
Товариські матчі Зимові збори Олександрія Олександрія Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ
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