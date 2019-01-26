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Олександрія поступилась у спарингу болгарському Ботеву

21:52 80 Читать на русском
Олександрія поступилась у спарингу болгарському Ботеву
Олександрія поступилась у спарингу / Фото ФК Олександрія

Олександрія провела контрольну зустріч в рамках підготовки до весняної частини сезону.

Контрольні матчі

Олександрія – Ботев – 0:2

Голи: Домовчійскі (5), Божинов (71)

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Через несприятливі погодні умови гравцям доводилось демонструвати більш силовий футбол, в якому болгари виявились кращими. Гравці Ботева відзначились в кожному за таймі, забезпечивши собі впевнену перемогу.

Склад Олександрії: (1-й тайм): Леванідов, Довгий, Микицей, Лучкевич, Дедечко, Стецков, Полярус, Задерака, Гречишкін, Шранц, Андерсон Чубі.

(2-й тайм): Рудик, Бабогло, Устименко, Семенов, Протасов, Ковалець, Шендрик, Пашаєв, Банада, Пономар.

Теги
Товариські матчі Олександрія Олександрія Ботев Ботев Зимові збори
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