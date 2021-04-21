Поразка Олександрії від Зорі у півфіналі Кубка України сезону 2020/21 стане фатальною для Володимира Шарана.

Керівництво олександрійського клубу вкаже на двері Володимиру Шарану наприкінці поточного сезону, стверджує журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.

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"Жовто-чорні" поступились Зорі у півфіналі Кубка України та втратили шанси здобути титул. Саме таке завдання, за інформацією журналіста, стояло перед Шараном для збереження роботи.

Нагадаємо, Володимир вперше працював на чолі Олександрії у 2010-2011 роках. Вдруге він очолив клуб влітку 2013-го та зумів вивести його у Прем'єр-лігу у 2015-му. Під його керівництвом команда навіть грала у груповому етапі Ліги Європи у сезоні 2019/20.

До слова, наразі підопічні Шарана розташувались на 7 сходинці турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, маючи у своєму активі 26 залікових балів.

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