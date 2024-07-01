Прес-служба Олександрії оголосила про відхід одразу двох гравців. Команду у статусі вільних агентів покинули півзахисник Богдан Білошевський та оборонець Антон Кравченко.

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Контракт першого припинено за обопільною згодою сторін, а у другого сплив термін угоди і співпрацю вирішили не продовжувати.

Нагадаємо, Білошевський – вихованець Динамо, звідки відправлявся в оренду у Чорноморець. До Олександрії приєднався в серпні 2023 року і провів 11 матчів (без результативних дій).

Кравченко розпочинав у Дніпрі. Встиг пограти за Нафтовик-Укрнафту, Волинь, Геліос, Титан, Сталь, Олімпік, турецький Карабюкспор та угорську Кішварду. В Олександрії виступав з вересня 2023-го. Минулого сезону забив 1 гол у 12 матчах.

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