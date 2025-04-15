"Вважаю, що олександрійці поки що не готові стати чемпіонами. Хоча команда Руслана Ротаня в нинішньому чемпіонаті демонструє найстабільнішу гру, я все ж гадаю, що наприкінці сезону 2024/25 вона посяде друге місце.

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Олександрійці його цілком заслужили. Що стосується матчу з Рухом, то тему суддівства я ніколи не обговорюю, тому не бачу сенсу її торкатися", – сказав Любеновіч у інтервʼю Sport.ua.

Нагадаємо, наразі в турнірній таблиці УПЛ лідирує Динамо (60 очок). Олександрія йде другою (54), а топ-3 замикає Шахтар, маючи 50 балів.

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