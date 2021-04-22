"Розумію позицію Кітаєва. Спростування навіть чогось очевидного до офіційного релізу – частина його роботи. Чекаю послухати, що говоритиме він після сезону і змін в команді.

Директор Олександрії брутально відреагував на чутки про звільнення Шарана – перепало відомому журналісту

Але не розумію манеру спілкування. Наскільки мені відомо, за це директор вже вигріб від президента клубу. І прошу не приписувати мені дезінформацію щодо Ковальця. Ще раз підкреслюю, цього тренера в Олександрії точно не буде", – написав Бурбас у своєму твіттері.

Нагадаємо, директор Олександрії Дмитро Кітаєв дуже різко відреагував на інформацію журналіста про майбутню відставку наставника команди Володимира Шарана.

"Росія несе розруху і пітьму": кіпер, який допомагає армії, зневажає "годувальників" і дивує історіями про нижчі ліги