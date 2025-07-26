Як повідомляє ТаТоТаке, позиція опорного півзахисника в Олександрії визнана однією з найслабших у складі команди перед стартом сезону – тренер Кирило Нестеренко та його штаб розглядають її як пріоритетну для підсилення.

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Симптоматично, що проблеми в центрі поля проявилися і в першому офіційному матчі сезону – проти сербського Партизана (0:2) у кваліфікації Ліги конференцій.

За даними джерела, кілька кандидатів уже пройшли перегляд у команді, з деякими гравцями проводились переговори. Однак підписати повноцінне підсилення в цю зону поки що не вдалося. Попри це, Олександрія не зупиняється – робота з пошуку опорника триває, і клуб сподівається розв'язати кадрове питання найближчим часом.

Нагадаємо, що матч-відповідь з Партизаном відбудеться менш ніж через тиждень – 31 липня у Белграді. Початок зустрічі о 22:00.

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