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Олександрія підтримує ідею розширення УПЛ, але за певних умов

09:01 628 Читать на русском
Олександрія підтримує ідею розширення УПЛ, але за певних умов
Дмитро Кітаєв / Фото ФК Олександрія

Директор Олександрії Дмитро Кітаєв пояснив позицію клубу напередодні зборів представників команд УПЛ.

"Скажу, що ми однозначно приїдемо на зустріч. І УПЛ повинна бути розширена, але це потрібно робити за умови атестації. Щоб перевірили і сказали, що всі клуби відповідають умовам і критеріям.

"Ми не закликали клуби до бойкоту", – УПЛ офіційно відреагувала на зрив засідання щодо розширення чемпіонату

Все потрібно зробити в рамках правил, а не просто так, що давайте наберемо клуби і будемо як-небудь грати. А то почнуться переноси і все інше. Такого бути не повинно", – цитує Китаєва ТК Футбол 1.

Нагадаємо, загальні збори клубів чемпіонату України відбудуться 20 грудня.

Теги
формат УПЛ УПЛ Дмитро Кітаєв Олександрія Олександрія
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